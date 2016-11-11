Вашингтон, 11 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день количество активных установок браузера Google Chrome достигло почти 2 млрд. Об этом представители компании заявили в рамках конференции Chrome Dev Summit, сообщает TechCrunch.

Wired.com Chrome

Отмечается, что в указанное число включены установки веб-обозревателя и на мобильные устройства, и на стационарные компьютеры. При этом количество пользователей Chrome на данный момент не указано.

Шестью месяцами ранее в компании заявляли о том, что браузером Chrome пользуются около 1 млрд человек. Таким образом, это седьмой продукт Google, преодолевший отметку в 1 млрд пользователей. Кроме Chrome, это ОС Anroid, почтовый сервис Gmail, карты Google Maps, видеохостинг YouTube, а также Google Play Store и поисковая система.