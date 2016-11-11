Москва, 11 ноября, 2016, 16:30 — ИА Регнум.



Агп-тутаев.рф Зимний Тутаев

Город Тутаев Тутаевского района Ярославской области будет переименован в Романов-Борисоглебск. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Документ инициирован законодательным собранием Ярославской области. Как заявил представитель законодательного собрания Михаил Боровицкий, исторически образование города Романов-Борисоглебск восходит к XIII веку, который был назван так в честь угличского князя Романа Владимировича. «В течение семи столетий он так назывался, пока не был в 1918 году переименован в город Тутаев», — пояснил Боровицкий. Свыше 75% жителей города, согласно опросам, подтвердили намерение его переименовать, рассказал он.

«Имя города Романов-Борисоглебск — это часть национальной культуры, наследие, переданное предками. Город имеет культурно-историческое значение и входит в состав маршрута «Золотое кольцо России», знаменит древними памятниками архи­тектуры, одним из шедевров которых является Воскресенский собор», — подчеркивают авторы законопроекта в сопроводительных материалах к документу. По их мнению, возвращение наименования городу его исторического названия Рома­нов-Борисоглебск будет способствовать «не только сохранению географического названия как составной части исторического и культурного наследия народов России, но и патриотическому воспитанию подрас­тающего поколения города в целях познания истории родной земли». Переименование города поддержала РПЦ: во всех храмах местной епархии прошли молебны за переименование Тутаева, рассказал Боровицкий.

По словам Боровицкого, принятие законопроекта не повлечет за собой расходов из федерального бюджета, из бюджета Ярославской области на переименование города придется затратить 7,5 млн рублей, из бюджета муниципального образования — 750 тыс. рублей.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ) высказал сомнения в достоверности опросов. «Было опрошено по телефону 428 человек», — сказал он, подчеркивая, что мнение противников переименования учтено не было. При этом нет никаких формальных оснований отклонить законопроект, отметил Харитонов. Фракция КПРФ выступила против переименования города: как напомнил депутат фракции Алексей Корниенко, город назван в память красноармейца, погибшего «при исполнении служебного долга во время подавления белогвардейского мятежа».

«Да, были сомнения, надо ли менять название», — отметила депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия»). «Практически никто не знает, кто такой Тутаев», — указала депутат, родившаяся в городе. «Это настоятельная просьба (о переименовании города) жителей города, я к ней присоединяюсь как человек, родившейся на этой земле», — обратилась она к парламентариям.

Принятием закона Госдума открывает ящик Пандоры, считает депутат Харитонов (КПРФ). Он опасается, что после этого может быть принято решение о перезахоронении Ленина.

Согласно данным 2016 года, в Тутаеве проживает 40 тыс. 404 человек.