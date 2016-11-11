Тегеран, 11 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Российские нефтяные гиганты «Газпром», Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» и «Татнефть» могут подписать с Ираном соглашение о сотрудничестве уже в декабре текущего года. О соответствующих планах Тегерана заявил в четверг, 10 ноября, выступая на Российско-Иранском энергетическом форуме, заместитель министра нефти ИРИ Амир Заманиния, пишет сегодня Iran.ru.

Frank Bennett Иран

Заманиния сообщил, что иранские власти надеются заключить новое основное соглашение с энергетическими компаниями России к середине декабря 2016 года. Российские компании заинтересованы в изучении иранских энергетических запасов, отметил замминистра нефти страны. Уже на 13 декабря в Тегеране запланировано заседание межправительственной комиссии РФ и ИРИ по торгово-экономическому сотрудничеству, где иранцы готовы обсудить вопросы совместной работы с российскими компаниями и перейти на новую финансовую и техническую модель контракта, подчеркнул Заманиния.

Что касается позиции российской стороны, то замминистра энергетики России Кирилл Молодцов сообщил, что до заседания в декабре Россия и Иран обсудят сотрудничество и найдут точки соприкосновения для реализации проектов. По словам Молодцова, российские компании заинтересованы как в наземной, так и в морской разведке углеводородов, а также в разработке и производстве других иранских энергетических проектов.

Напомним, что в январе 2016 года с Ирана были сняты санкции, введенные ранее за ядерную программу страны. Ограничительные меры действовали с 2012 года, и за это время Тегеран значительно снизил добычу нефти и потерял долю рынка. После отмены санкций иранцы заявили о намерении быстрыми темпами нарастить добычу до досанкционного показателя в 4 млн баррелей нефти ежедневно. Однако сроки реализации этих планов все время менялись: сначала речь шла о лете текущего года, потом о конце года, теперь — о первой половине 2017 года, писало ИА REGNUM.

Стало очевидно, что самому Ирану будет сложно реализовать свои амбициозные планы. Поэтому власти страны приняли новую модель нефтяных контрактов для иностранных инвесторов, которая призвана сделать участие зарубежных компаний в иранских нефтегазовых проектах более привлекательным. Как ранее заявил глава ревизионного комитета при министерстве нефти Мехди Хоссейни, Иран планирует привлечь $100 млрд иностранных инвестиций в свою нефтедобывающую промышленность. В Тегеране рассчитывают таким образом вернуть все зарубежные компании, которые были вынуждены уйти из иранских нефтяных проектов в 2010 году, когда США и ЕС ввели санкции. Российская «Зарубежнефть» заявила о своей заинтересованности в иранских нефтяных проектах еще летом этого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 ноября Иран подписал предварительное газовое соглашение с французской компанией Total на сумму $4,8 млрд. Речь идет, в первую очередь, о разработке самого крупного месторождения страны — Южный Парнас. Соглашение предусматривает разработку месторождения и увеличение добычи до 56 млн кубометров газа в день для нужд внутреннего потребления и экспорта.

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