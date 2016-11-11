Москва, 11 ноября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить Ленинградскую область и город федерального значения Санкт-Петербург и назвать субъект РФ Петроград, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Петроград. Почтовая открытка

«Надо объединить город и область и назвать Петроград», — заявил Жириновский на пленарном заседании в ходе обсуждения вопроса о переименовании города Тутаева в Романов-Борисоглебск (Ярославская область).

«Город Петроград — по-русски, это Собчак у нас германофил: Санкт-Петербург!» — отметил парламентарий.

«А как жительница Петербурга? Как вы скажете — санкт-петербуржка? Поломать язык и рот, челюсть другую нужно поставить, чтобы назвать жителя Петербурга — женщину. Петроградцы!» — заявил Жириновский.

Он призвал возвращать исторические названия городам. «Русские названия давать, исторические названия давать», — сказал депутат Госдумы.