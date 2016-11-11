Москва, 11 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Качество продаваемого топлива на АЗС страны вызывает регулярные нарекания потребителей. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен обратился в Роспотребнадзор и Росстандарт с просьбой разъяснить, каким образом в настоящее время осуществляется контроль за работой АЗС и качеством продаваемого топлива.

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«Мною был направлен запрос в Роспотребнадзор и Росстандарт с просьбой разъяснить каким образом в настоящее время осуществляется контроль за работой АЗС и качеством продаваемого топлива. Считаю, что необходимо усилить надзор за качеством топлива, реализуемого на АЗС, а также внести изменения в законодательство в части наделения контролирующих органов полномочиями проведения проверок качества топлива без предупреждения и по мере необходимости. В настоящее время плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года и с предупреждением», — заявил Сергей Тен.

По словам парламентария, за 5 лет общественными организациями были отобраны сотни проб топлива, с последующей экспертизой в сертифицированных, аккредитованных лабораториях. В ходе автопробегов общественного контроля пробы брались на сетях АЗС по всей территории России, от Магадана до Севастополя. «В результате этих проверок удалось выявить, что порядка 40% бензина и до 60% дизтоплива на рынке являются фактически контрафактными, реализуются без уплаты акцизов, что наносит колоссальный ущерб дорожным фондам всех уровней. Речь идет о десятках миллиардов рублей неуплаченных акцизов. Эти средства могли бы пойти на строительство и ремонт сотен километров автомобильных дорог в нашей стране», — отметил Сергей Тен.