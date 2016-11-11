Ярославль, 11 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. 10 ноября на публичных слушаниях жители Ярославля одобрили проект бюджета города на 2017 год. Собравшиеся в Большом зале мэрии руководители ярославских предприятий, общественники и депутаты обсудили приоритетные направления социально-экономического развития города. Об этом сообщает официальный портал органов муниципальной власти.

Фото мэрии Ярославля Публичные слушания проекта бюджета Ярославля на 2017 год

Как следовало из прозвучавших разъяснений чиновников мэрии, расходы в бюджете 2017 года предусмотрены на уровне 7 млрд рублей. Основные статьи — финансирование социальной сферы, образования, зарплаты бюджетникам. Кроме того, запланированы значительные средства на поддержку спорта — это и реконструкция стадионов, строительство площадок для сдачи ГТО, развитие так называемого дворового спорта. Все спортплощадки будут переданы в ведение дирекции спортивных сооружений.

«Из 7 миллиардов расходов более 60 процентов — это социальная сфера, 3,5 миллиарда — заработная плата. В Ярославле насчитывается 22 тысячи работников бюджетной сферы и 340 муниципальных учреждений. Кроме того, средства городского бюджета идут на реализацию муниципальных программ, в рамках которых удается добиваться значимых социально-экономических результатов. К примеру, в рамках программы «Молодая семья» в следующем году смогут улучшить свои жилищные условия 90 семей», — рассказал заместитель мэра Ярославля — директор департамента финансов Андрей Данц.

И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов подчеркнул, что на капремонт домов в следующем году планируется направить 900 миллионов, еще 150 млн — на ремонт дворов. Причем ожидается, что большая часть этих средств поступит из вышестоящих бюджетов. Более того, на помощь региона и федерального центра городские власти надеются при реализации многих проектов.

«При финансовой поддержке региона в Ярославле планируется завершить строительство двух детских садов во Фрунзенском районе, а также начать строительство Карабулинской развязки, отремонтировать Комсомольский мост через Которосль», — привел пример Владимир Слепцов.

В свою очередь, ярославцы обратили внимание руководства города на нерешенные проблемы. Они говорили о налоговых льготах для предприятий, о необходимости обновления базы оздоровительных лагерей, о ремонте и строительстве дорог, светофорах и о многом другом. Что и неудивительно — ведь в зале собрались руководители крупных предприятий и общественных структур, чиновники мэрии и депутаты.

«Основной интерес у присутствовавших на публичных слушаниях, вызвало выступление Владимира Слепцова. Собственно говоря многие и пришли именно за этим — услышать мнение нового руководителя города по главным городским проблемам. Если говорить непосредственно о проекте бюджета, то я в полном объёме его ещё не видела. Опубликованные основные показатели вызывают вопросы: снижается доходная часть, сокращают расходы на социальные нужды. Будем обсуждать — сперва на комиссии, затем на муниципалитете», — поделилась своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат муниципалитета Вера Никольская.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрии Ярославля не удалось сформировать бездефицитный бюджет на 2017 год. Источником покрытия дефицита в размере 222 млн рублей городские власти видят новые кредиты, что приведёт к увеличению муниципального долг на 4% — до 6,1 млрд рублей к 1 января 2018 года.