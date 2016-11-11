Калуга, 11 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Максим Платов 11 ноября приняли участие в приёмке работ по благоустройству двора дома №120 по улице Суворова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, по предложению жителей в этом дворе была заасфальтирована парковочная площадка и установлен уличный тренажёрный комплекс.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Во двора дома по улице Суворова и установили уличный тренажёрный комплекс

Качеством работ жители остались довольны. Были высказаны замечания по расположению одного из тренажёров: он расположен слишком близко к одному из опорных столбов навеса, также необходимо вывести старое леерное ограждение. Подрядчик обязался в ближайшее время устранить все замечания, двор был принят.

«Сегодня состоялась фактически заключительная приёмка работ по благоустройству в избирательном округе №3, — рассказал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Следует отметить, что в текущем году сделано было немало, в 12 дворах были проведены работы по асфальтированию, благоустройству, установке детских игровых комплексов и уличных тренажёров. Несмотря на замечания по некоторым объектам, подрядчики в целом справились со своими задачами. В настоящее время ведётся работа по формированию перечня дворов для реализации программы благоустройства в 2017 году».