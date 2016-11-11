Москва, 11 ноября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В будущем году седан и хэтчбек Datsun, поставляемые на российский рынок, получат 16-клапанный мотор мощностью 106 л.с., установленный на ВАЗ-21 127, сообщает издание «Авторевю».

Milhouse35 Datsun on-DO

В настоящее время модели Datsun on-DO и mi-DO оснащены бензиновым восьмиклапанным мотором от ВАЗ объемом 1,6 литра и мощностью 87 л.с. Более мощный двигатель будет доступен в дорогих комплектациях моделей с будущего года, тогда как в бюджетных версиях останется 8-клапанный мотор.

Первоначально в паре с 106-сильным мотором будет работать только механическая коробка передач, установка роботизированной вазовской коробки АМТ на «Датсуны» не предусматривается. Однако в дальнейшем запланировано оснащение автомобилей четырехступенчатым автоматом Jatco.

Стоимость Datsun с более мощным мотором пока не известна. В настоящее время седан on-DO доступен по цене от 436 до 552 тыс. рублей, хэтчбек mi-DO — от 502 до 586 тыс. рублей.