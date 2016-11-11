Черкесск, 11 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Погода в эти дни удивляет жителей юга России. После снега и ураганного ветра, которые принесли немало проблем в ряде субъектов Северного Кавказа, в регионе установилась почти летняя погода. Температура воздуха на более чем 10 градусов превысила среднемесячные показатели, передает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.

pixel2013 Сирень

В Карачаево-Черкесии даже побит температурный рекорд, продержавшийся почти 70 лет — с 1948 года, когда было зарегистрировано 23,3 градуса тепла. В нынешнем году 9 октября столбики термометра поднялись до 25,1 градуса, сообщила главный синоптик Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Раиса Степанова.

В столице региона из-за аномального тепла зацвели не только розы, которые и в иные годы «позволяют» себе распускаться в неположенные для них месяцы. В пригороде Черкесска — селе Чапаевское зацвела даже сирень.

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Карачаево-Черкесия: Вот такое вот лето!

По информации синоптиков, причиной аномально теплой погоды стала циркуляция атмосферных процессов, связанная с выносом теплого воздуха из Средиземноморского региона. Такая погода продержится до понедельника, после чего установится традиционная для этого времени года температура.