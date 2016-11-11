Пекин, 11 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Представители китайской компании Dalian Wanda заявили, что компания инвестирует еще около $14,7 млрд в развитие туристической инфраструктуры в южной провинции Хунань, сообщает 11 ноября Reuters.

M.ltaaa.com Cтеклянный туристический мост. Хунань. КНР

Владелец компании Dalian Wanda Ван Цзяньлинь сказал, что большая часть инвестиций будет направлена в город Чанша, столицу провинции Хунань.

Dalian Wanda планирует строительство 15 торговых центров, нескольких тематических парков, гостиниц, жилых зданий.

Напомним, компания Dalian Wanda направляет крупные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры по всей стране. Руководство компании считает, что рост доходов граждан Китая будет способствовать развитию внутреннего туризма.

В августе этого года Цзяньлинь заявил, что Dalian Wanda планирует инвестировать средства в 20 крупных туристических проектов в КНР.