Dalian Wanda инвестирует $14,7 млрд в развитие туризма в южном Китае
Пекин, 11 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Представители китайской компании Dalian Wanda заявили, что компания инвестирует еще около $14,7 млрд в развитие туристической инфраструктуры в южной провинции Хунань, сообщает 11 ноября Reuters.
Владелец компании Dalian Wanda Ван Цзяньлинь сказал, что большая часть инвестиций будет направлена в город Чанша, столицу провинции Хунань.
Dalian Wanda планирует строительство 15 торговых центров, нескольких тематических парков, гостиниц, жилых зданий.
Напомним, компания Dalian Wanda направляет крупные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры по всей стране. Руководство компании считает, что рост доходов граждан Китая будет способствовать развитию внутреннего туризма.
В августе этого года Цзяньлинь заявил, что Dalian Wanda планирует инвестировать средства в 20 крупных туристических проектов в КНР.