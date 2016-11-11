Париж, 11 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Шансов запустить выполнение резолюции об импичменте президента Франции Франсуа Олланда практически нет, пишет Le Monde.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

По мнению экспертов, для одобрения проекта резолюции депутатов нижней палаты парламента Франции, направленного представителям исполнительной власти страны, необходима поддержка двух третей парламентариев. А ее не будет, поскольку голосовать массово против «своего» президента не будут французские социалисты.

Кроме того, даже если у резолюции наберется достаточное количество сторонников, ее рассмотрение затянется на долгие месяцы и ее не успеют одобрить до президентских выборов. Нового главу государства во Франции будут выбирать в апреле 2017 года.

Ранее французские парламентарии подготовили резолюцию об импичменте французскому президенту Франсуа Олланду, ее подписали 79 депутатов нижней палаты парламента, в том числе глава фракции партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.