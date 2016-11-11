Шансов на успех у резолюции об импичменте Олланду нет — СМИ
Париж, 11 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Шансов запустить выполнение резолюции об импичменте президента Франции Франсуа Олланда практически нет, пишет Le Monde.
По мнению экспертов, для одобрения проекта резолюции депутатов нижней палаты парламента Франции, направленного представителям исполнительной власти страны, необходима поддержка двух третей парламентариев. А ее не будет, поскольку голосовать массово против «своего» президента не будут французские социалисты.
Кроме того, даже если у резолюции наберется достаточное количество сторонников, ее рассмотрение затянется на долгие месяцы и ее не успеют одобрить до президентских выборов. Нового главу государства во Франции будут выбирать в апреле 2017 года.
Ранее французские парламентарии подготовили резолюцию об импичменте французскому президенту Франсуа Олланду, ее подписали 79 депутатов нижней палаты парламента, в том числе глава фракции партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.