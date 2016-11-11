Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ рассмотрит запрос Министерства юстиции РФ о том, имеет ли это ведомство право не платить акционерам ЮКОСа 1,8 млрд рублей, как того требует постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в материалах суда. Заседание состоится 15 декабря, председательствовать на нем будет глава КС Валерий Зорькин.

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Запрос «о разрешении вопроса о возможности неисполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «Юкос» против России» поступил в КС в середине октября. Судьей-докладчиком назначена Людмила Жаркова.

Министерство юстиции полагает, что ЕСПЧ основывал свое постановление на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в таком истолковании, которое приводит к расхождению с Конституцией России.

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Напомним, 31 июля 2016 года ЕСПЧ опубликовал постановление по материальным претензиям ликвидированной нефтяной компании ЮКОС к Российской Федерации. Размер изначально предъявленных требований составлял свыше 100 млрд евро. Впоследствии претензии были снижены до 37,9 млрд евро.

Согласно постановлению, ЕСПЧ решил присудить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро, которая включает в себя возмещение налоговых штрафов за 2000 и 2001 годы, а также возврат части семипроцентного исполнительского сбора, взысканного в ходе привлечения ОАО «НК «ЮКОС» к налоговой ответственности.

Минюст же подчеркивает, что начисление и взыскание в государственную казну штрафов за совершение ОАО «НК «ЮКОС» налоговых правонарушений произведено в рамках федерального законодательства. Правомерность действий уполномоченных органов власти была подтверждена в том числе Конституционным судом РФ, поэтому такое решение Европейского суда вызывает в российском ведомстве недоумение.