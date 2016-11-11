Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. 10 ноября состоялась торжественная церемония открытия Матча за звание Чемпиона мира, который поклонники спорта называют «состязанием поколения смартфонов». Магнусу Карлсену 25 лет, его конкуренту Сергею Карякину — 26. Призовой фонд турнира превысит 1 млн долларов.

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Матч состоит из 12 партий, в том случае если никто из участников не наберет 6,5 очков досрочно, последняя партия запланирована на 28 ноября. Матч будет проходить в здании Fulton Market на Манхеттене. Каждая партия будет начинаться в 14.00 по местному времени.

Поклонники по всему миру смогут следить за каждым ходом соперников on-line впервые в формате виртуальной реальности с обзором 360 градусов. Такие технологии впервые применяются в мировом спортивном чемпионате.

Спонсором Матча выступает российская Группа «ФосАгро», один из крупнейших в мире производителей удобрений, которая на протяжении многих лет выступает генеральным партнером Российской шахматной федерации (РШФ).

Генеральный директор Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев, который является членом Попечительского совета РШФ, отметил: «ФосАгро» длительное время поддерживает шахматы, и мы рады возможности выступить Глобальным партнером матча между двумя ярчайшими молодыми умами на планете. Философия шахмат и нашей компании созвучны, мы стремимся мыслить стратегически и просчитывать ходы и быть на шаг впереди своих конкурентов, что находит отражение в наших операционных и финансовых результатах. Не могу не отметить, что наша страна является родиной многих великих игроков. Шахматы в структуре ДНК россиян. Навыки игры в шахматы передаются внутри семьи от поколения к поколению. Шахматы в России имеют богатую историю, и мы как российская компания гордимся возможностью поддерживать шахматы на международном уровне».

«Уверен, что этот матч даст новый импульс развитию игры, привлечет дополнительное внимание к шахматам, и позволит нам расширить круг инвесторов, партнёров и клиентов», подчеркнул Андрей Гурьев.