Москва, 11 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Причиной приостановки торгов на валютном рынке Московской биржи стали аппаратные неполадки — торговая система была недоступна 13 минут, сообщили в пресс-службе биржи.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Биржа

«Причина — аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка», — уточнили в пресс-службе, отметив, что произведено оперативно переключение на резервный сервер.

Ранее Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 12:42 мск.