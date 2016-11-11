Рамалла , 11 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Палестине появится улица имени премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и культурный центр имени президента РФ Владимира Путина. Об это заявил глава палестинской администрации Махмуд Аббас, сообщает «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Медведев прибудет в Иерихон на переговоры с Аббасом 11 ноября. Владимира Путина ожидают с визитом в Палестине в скором времени, сказал Аббас.

Культурный экономический и художественный многофункциональный центр, названный в его честь, откроют в Вифлееме.

Медведев приезжает в Палестину в первый раз как глава правительства. Ранее он посещал государство в качестве президента РФ в январе 2011 года.