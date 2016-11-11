Москва, 11 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. У жителей России готовность протестовать с экономическими и политическими требованиями по-прежнему находится на низком уровне. 80% граждан не готовы выйти на акции протеста, митинги и забастовки. Только каждый десятый респондент (12%) поддержал бы акции протеста. 9% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из к/ф «Новые времена». Реж. Чарльз Чаплин. 1936. США Нереальная картина

По мнению 76% опрошенных, массовые выступления в их регионе против падения уровня жизни и в защиту прав человека маловероятны. 18% считают, что население может выйти на митинги.

32% граждан РФ считают, что забастовками ничего нельзя добиться. 26% уверены, что забастовка — крайняя мера, но в нынешних условиях ее бывает невозможно избежать. А 16% полагают, что забастовка — нормальное средство решения назревших проблем.

Опрос проведен 21 — 24 октября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.