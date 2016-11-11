Москва, 11 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Если Украина захочет покинуть состав СНГ, она это сделает. Об этом 11 ноября заявил замглавы МИД РФ Василий Небензя.

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«Мы сами никого исключать не будем. Это их суверенное право и думаю, если они решатся на это, они это сделают. Хотя мы уже много раз комментировали, что это, собственно говоря, не в их интересах. Это одна из причин, почему заявления, которые звучали очень громко, сошли на нет», — сказала Небензя РИА Новости.

Он также прокомментировал предпосылки для выхода Украины из состава СНГ: «Их никто не выгоняет. Все в их политическом уровне».

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новые киевские власти заявили о намерении покинуть СНГ. Впоследствии Киев отозвал из СНГ своего представителя, а глава МИД Украины Павел Климкин в октябре 2016 года заявил, что Украина работает над выходом из состава СНГ.