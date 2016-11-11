Москва, 11 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Владельцы автомобилей японского производства чаще всего становятся жертвами угонщиков в Москве. Самой угоняемой стала модель Toyota Camry, сообщает издание Autonews со ссылкой на данные крупнейших российских страховщиков.

IFCAR Toyota Camry

Помимо седана Camry, в столице часто угоняют внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Lexus LX, седан Lexus GS, кроссоверы Infiniti QX50, Mazda CX-5 и Toyota RAV-4. Среди европейских автомобилей часто похищают Mercedes G-Class, BMW X6, Land Rover Discovery и Freelander, а также Range Rover.

Специалисты страховых компаний отмечают возростающее число угонов бюджетных автомобилей — Kia Rio и Hyundai Solaris. По статистике ГИБДД, именно Solaris стал самой угоняемой моделью в 2015 году — в Москве было похищено 382 экземпляра.