Барнаул, 11 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 11 ноября, вновь произошло коммунальное ЧП: на сей раз оно связано с повреждением газопровода среднего давления. Как поясняет официальный сайт города, газоснабжение было нарушено во время проведения земляных работ на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной. В результате без газа остались жители домов частного сектора, ограниченного улицами Смирнова, Северо-Западной, Юрина — в сторону железной дороги.

Светлана Шаповалова Барнаул

Устранить аварию специалисты специализированной организации «Русь Энерго» обещаюст в течение трех часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая коммунальная авария, произошедшая в столице Алтайского края осенью 2016 года. Причем прорывы водопроводов и провалы грунта не миновали ни центр города, ни спальные районы. Тем не менее 2 ноября власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных аварий являются подвижки грунта и изношенные коммунальные сети. И подобных ЧП в дальнейшем не избежать.