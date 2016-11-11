Канберра, 11 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Аквалангист, который провел восемь часов в прибрежных водах Австралии, кишащих акулами, смог добраться до берега, сообщает 11 ноября France Press.

SF Brit Дайвер и акула

Два дайвера находились в воде в 22 км от побережья города Джералдтон, расположенного в штате Западная Австралия, когда на их яхте оборвался якорь. Судно начало уносить в открыты океан. Лишь одному дайверу удалось вовремя добраться до лодки.

Спасатели начали поиски в районе, где, предположительно, должен был находиться пропавший аквалангист, но поиски оказались безуспешными. 46-летнему мужчине удалось преодолеть расстояние в 22 км и добраться до берега утром 11 ноября. Мужчина находился на грани гипотермии.

«Ему очень, очень повезло, что он смог добраться до берега … гидрокостюм спас его от гипотермии», — сказал представитель спасательной службы Джералдтона Ян Биэрд.

Напомним, ежегодно у берегов Западной Австралии происходит несколько нападений акул на людей, согласно данным природоохранных групп.