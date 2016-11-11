Сыктывкар, 11 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Руководитель администрации Ухты Магомед Османов встретился с председателем новосибирской правозащитной организации «Гражданский патруль» Ростиславом Антоновым. Поводом для встречи послужило поступившее в адрес администрации МОГО «Ухта» письмо, в котором говорится, что активисты общественной организации ведут сбор подписей под обращением с просьбой увековечить память уроженца Ухты Арсена Павлова, погибшего в Донецке. Общественники предлагают переименовать часть улицы Интернациональная от перекрестка с улицей Куратова до дома № 56 или дублер проспекта Космонавтов в «проспект Арсена Павлова». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Andrew Butko Моторола

Чтобы выразить свою позицию по этой теме, на встречу пришли представители многих ухтинских общественных организаций, ведь вопрос неоднозначный и уже вызвал бурное обсуждение среди горожан. Как отметил председатель общественного фонда «Гражданский патруль», среди тех, кого опрашивали активисты фонда, 80% высказываются за переименование улицы, на что Магомед Нурмагомедович возразил, что у него совершенно противоположная информация — большинство ухтинцев против.

Председатель Ухтинской городской общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» Александр Шаховцев выразил недоумение, почему в Ухте предлагается назвать улицу в честь человека, которого здесь не знают: «Люди задают вопрос, что он сделал, какие у него подвиги, какие заслуги? Про Моторолу мы не знаем ничего, о чем мы тогда вообще можем говорить? И когда мы обсуждали этот вопрос в нашей организации, было однозначное мнение, что не надо называть в честь него улицу в нашем городе».

Глава МОГО «Ухта» — председатель Совета МОГО «Ухта» Григорий Коненков поставил под сомнение целесообразность увековечения в городе памяти Арсена Павлова: «Надо ли вообще этим заниматься? Нужно называть улицы и открывать памятники в честь тех людей, которые внесли очень большой вклад в жизнь города, заслужили это своим трудом. Мы официально с Украиной не воюем, контингента наших войск там нет, Родина никого не отправляла на войну. Да, он, наверное, неординарный человек, да, возможно он патриот, но он герой там, а не здесь. Почему бы не назвать улицу в честь Георгия Фёдоровича Фиронова, заслуженного человека, или той же Анны Яковлевны Молий, которая в годы войны спасала страну и поставляла бензин фронту?»

Собравшиеся неоднократно отмечали, что многие ухтинцы не знают, кто такой Арсен Павлов и в чем его заслуга перед городом. «Наш президент неоднократно заявлял, что Россия не является стороной конфликта в Украине. И если мы вдруг сейчас решим назвать улицу, надо написать обоснование — в связи с чем? Кто этот человек?» — задается вопросом Ирина Сороченкова, заместитель директора МУ «Музейное объединение».

Руководитель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Лебедев подчеркнул, что о переименовании улицы вообще не может идти речи: «Если уж поднимать этот вопрос, то минимум через полгода и при предоставлении полной объективной информации о заслугах. Вот тогда может быть стоит рассмотреть возможность открытия мемориальной доски на 13 школе, если на это даст согласие руководство школы и поддержат жители города».