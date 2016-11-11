Нижний Новгород, 11 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области 11 ноября произошло аварийное отключение электроэнергии в пяти муниципалитетах, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

ЛЭП

Первые сообщения об отключениях начали поступать в 04:00.

В свою очередь филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает, что на утро 11 ноября после того, как в Нижегородской области прошел ледяной дождь, без электроснабжения остались более 1,5 тыс. человек в 31 населенном пункте.

Ухудшение погодных условий в ночь на 11 ноября вызвало ряд технологических нарушений в работе электросетей Воскресенского, Воротынского, Ковернинского, Лысковского районов и Сокольского городского округа.

Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы еще ночью, сразу после того, как поступили первые сигналы об отключениях.

В ремонтно-восстановительных работах принимают участие 82 оперативно-выездные бригады, 175 человек и 91 единица спецтехники.