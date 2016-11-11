Москва, 11 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Роспотребнадзор и МИД РФ предлагают создать в России медико-биологические отряды, которые содействовали бы защите от биологического оружия. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Mil.ru Защита от биологического оружия

«Роспотребнадзор в составе российской правительственной делегации принимает участие в работе VIII Обзорной конференции по выполнению Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО). Обзорная конференция КБТО начала свою работу Женеве и собрала более 170 государств. На полях конференции Роспотребнадзор и МИД России представили инициативу о создании под эгидой КБТО медико-биологических отрядов для содействия в защите против применения биологического оружия, проведения расследования его возможного применения и осуществления вклада в международные усилия по борьбе с эпидемиями опасных инфекций», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Роспотребнадзор в составе российской правительственной делегации продолжит во взаимодействии со странами-партнерами работу по продвижению на VIII Обзорной конференции КБТО российских инициатив и поддержку предложений других государств-участников, которые укрепляют Конвенцию «как механизм, не передают функции по осуществлению КБТО сторонним организациям и нацелены на обеспечение ее безоговорочного выполнения».