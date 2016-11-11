Портленд, США, 11 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Портленде (штат Орегон), которые выступают против новоизбранного президента США Дональда Трампа, стали закидывать камнями местных сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает в пятницу, 11 ноября, телерадиокомпания ВВС со ссылкой на полицию.

Robert Cudmore Полицейский

«В ответ (полицейские) применили перцовые баллончики и резиновые пули», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении полиции отмечается, что митингующие принялись громить автомобили и витрины магазинов, а также попытались перекрыть улицы города.

Общая численность манифестантов пока не уточняется.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что акции протеста, которые прошли в ряде крупных городов США сразу после подведения итогов президентских выборов, являются несправедливыми.

«В настоящий момент профессиональные протестующие, подстрекаемые СМИ, выражают недовольство, — написал миллиардер. — Очень несправедливо».

Как передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. По последним данным, миллиардер получил 289 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

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