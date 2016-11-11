Набережные Челны, Татарстан, 11 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. С января по октябрь 2016 года объем реализации грузовых автомобилей КамАЗ составил более 25 тыс. единиц, что на 22% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Согласно плану, к концу года должно быть продано 34 тыс. автомобилей, сообщает 11 ноября пресс-служба компании.

Maximovich Nikolay Грузовики КамАЗ

Выручка компании по итогам десяти месяцев года превысила 91 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2015 году. Предприятие сохраняет лидерство на отечественном рынке тяжелых грузовиков. Доля компании в этом сегменте выросла до 58%.

Наибольший вклад в динамику продаж вносят новинки компании, отметил гендиректор КамАЗА Сергей Когогин. Он также напомнил о начале строительства нового завода каркаса кабин, который, по сравнению с текущим оборудованием, повысит эффективность производства в 4−5 раз.