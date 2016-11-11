Москва, 11 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Конвенцию о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики ратифицировала Госдума в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Конвенция ратифицирована 39 государствами. Речь идет о профессиях, связанных с химическим, фармакологическим производством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Конвенция принята на 59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1974 года в Женеве и вступила в силу 10 июня 1976 года. «Прошло много времени с принятия конвенции, Россия полностью оказалась готовой к ее ратификации», — отметил замглавы Минтруда Григорий Лекарев. «Некоторые документы, обеспечивающие реализацию конвенции приняты только в 2009 году», — уточнил он.

Если будет принято решение о ратификации, она вступит в силу через год. «Мы не считаем, что есть запредельные риски, изменение законодательства не требуется, национальные институты полностью созданы», — заверил замминистра.

Устанавливаются требования по обеспечению охраны труда и здоровья работников, занятых на работах, связанных с применением канцерогенных веществ и агентов, а также контроля за использованием таких веществ.

Предусматривается необходимость определения канцерогенных веществ и агентов, применение которых на рабочих местах запрещено, подлежит разрешению или контролю, и мер по защите работников от их воздействия, информирование работников об имеющихся профессиональных рисках, обеспечение соответствующих медицинских обследований и другие требования.

«Основные новеллы конвенции в нашей стране соблюдались», — отметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»). Парламентарий считает, что конвенцию надо принимать, «понимая, что мы рискуем». Так, депутат назвал следующие риски: когда международные институты оказывают давление на Россию, инструмент гармонизации, а также тот факт, что институты ООН находятся под прямым протекторатом США.