Краснодар, 11 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае может смениться прокурор. Нынешний глава надзорного ведомства Леонид Коржинек покинет свой пост уже в ближайшее время, сообщает 11 ноября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Prokuratura-krasnodar.ru Леонид Коржинек

По предварительной информации, сейчас Коржинек находится в отпуске и проходит в Москве процедуру утверждения и согласования в новой должности. Он «возглавит одно из направлений в блоке силовых ведомств либо войдет в число руководителей прокуратуры РФ». Наиболее вероятным полем будущей деятельности прокуратура Кубани, как предполагает собеседник издания, станет борьба с коррупцией в системе того правоохранительного органа, где он получит назначение.

Информацию о смене места работы руководителя ведомства в краевой прокуратуре пока не комментируют. Кто сменит Коржинека в случае его ухода, пока неизвестно. Кандидатуру нового главы прокуратуры региона выберут из числа сотрудников ведомства в других регионах. Наиболее ожидаемым преемником источники называют Марка Большедворского, прокурора города Сочи. В ближайшее время обязанности руководителя надзорного органа будут возложены на одного из его заместителей, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в прокуратуру Краснодарского края Леонид Коржинек пришел десять лет назад. С июля 2006 года он был назначен первым заместителем прокурора Кубани, а затем — прокурором края. До этого назначения государственный советник юстиции второго класса с августа 1985 по июль 2006 года работал в органах прокуратуры Иркутской области в должностях: помощника, старшего помощника, заместителя, прокурора специализированной прокуратуры, заместителя прокурора области. Награжден «Орденом Почета», знаком отличия «За верность закону» I степени, является заслуженным юристом РФ и заслуженным работником прокуратуры Российской Федерации.