Москва, 11 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Для налаживания эффективного сотрудничества в рамках Евразийской экономической интеграции все страны-участники должны добиться стабильных макроэкономических показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 ноября об этом заявил заместитель министра финансов России Максим Орешкин во время XI международной конференции Евразийского банка развития «Евразийская экономическая интеграция».

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«Куда должен быть повернут вектор в части макроэкономических процессов всех стран ЕврАзЭС — это создание предсказуемой динамики инфляции, предсказуемой динамики бюджета и предсказуемой динамики валютного курса», — заявил Орешкин.

«Создание механизмов, координирующих бюджетную политику с денежно-кредитной политикой, валютной политикой — мы сейчас предлагаем новое бюджетное правило — будет отвечать не столько на вопросы устойчивости бюджета, сколько на вопросы общей макроэкономической устойчивости и устойчивой динамики показателей внутри экономики», — указал заместитель министра финансов.

В настоящее время рубль себя ведет очень стабильно, улучшается ситуация с бюджетом, отметил Орешкин. «Всё это позволяет инвесторам верить, что шоков, серьезных изменений в России не будет», — констатировал он.

При этом чиновник призвал сторонников более гибкой монетарной политики не опираться на предпосылку о том, что инвестиции должны стимулироваться любыми средствами.

«Главное качество человеческого капитала, качество инвестиций, а не их количество», — заверил Орешкин. По его словам, неэффективные инвестиции часто не только не стимулируют экономический рост, но способствуют экономической рецессии.

Напомним, что 11 ноября Евразийский банк развития проводит XI Международную конференцию по вопросам евразийской экономической интеграции. На мероприятии обсуждаются вопросы регионального сотрудничества в ключевых отраслях экономики, вопросов валютно-финансовой интеграции, уделено внимание теме укрепления межгосударственного взаимодействия в рамках ЕАЭС, обсуждению проблем и перспектив деятельности международных банков развития в регионе.