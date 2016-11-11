Самара, 11 ноября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. На первые собранные системой «Платон» средства в 2016 году в Самаре и Тольятти отремонтировано 128 км самых проблемных дорог. Ремонтные работы полностью завершены на участках 27 городских улиц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

nabster Автодорога

Благодаря выделенным региону 650 млн рублей от сборов системы «Платон» в 2016 году в регионе удалось ликвидировать критическое состояние самых проблемных дорожных объектов, отмечают власти.

По данным Росавтодора, по итогам года работы «Платона» количество зарегистрированных в ней «12-тонников» увеличилось на 40% и достигло 771 тыс. транспортных средств. С момента запуска системы грузоперевозки в стране осуществлялись без каких-либо задержек или снижений по объемам, не произошло дефицита товаров и заметного повышения их стоимости. Наоборот, в условиях усиления справедливой конкуренции, к примеру, производители мяса даже заявили о снижении отпускной цены на отдельные виды продукции, в том числе свинину.

В ведомстве подчеркивают, что опасаться спекуляций перевозчиков не стоит, так как при включении в тариф на перевозку платы за ущерб дорогам изменение стоимости продукции возможно лишь на доли процента. В цене пакета молока или килограмма овощей удорожание не превышает нескольких копеек. Транспортная составляющая в цене товаров составляет лишь 1/10 часть, что не ощутимо для потребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года по решению правительства РФ Самара и Тольятти получили 650 млн рублей межбюджетных трансфертов за счет сборов системы «Платон», которые были направлены на «неотложный» ремонт региональных дорог и городских улиц.

Распоряжением правительства РФ были распределены межбюджетные трансферты в размере 10,8 млрд рублей за счет сборов системы «Платон» для приведения в нормативное состояние автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, находящихся в наиболее критическом состоянии на 1 января 2016 года.

Кроме того, еще 12 млрд рублей (с учетом прогнозных поступлений сборов системы «Платон») в 2016 году направлены в 19 субъектов на строительство, реконструкцию и ремонт 31 искусственного сооружения (мостов и путепроводов). 450 млн рублей из них получила Самарская область на строительство Фрунзенского моста в Самаре.