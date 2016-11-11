Барнаул, 11 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. На электронную систему проезда в общественном транспорте Барнаул перейдет с декабря 2016 года. В тестовом режиме ее уже испытали на одном из трамвайных маршрутов. Об этом сегодня, 11 ноября, известил официальный сайт города.

Светлана Шаповалова Транспорт в Барнауле

Расчет наличными за поездку в автобусах обойдется пассажирам в 20 рублей (повышение на 3 рубля), а натуральный расчет в трамваях и троллейбусах вздорожает до 19 рублей. Приобрести электронные карты можно будет на почте, в Сбербанке, газетных киосках и других местах. Цена карты для работающего населения составит 100 рублей. После приобретения ее нужно будет пополнять в соответствии с выбранным тарифным планом. Льготникам транспортная карта будет выдаваться бесплатно, — отметили в барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые о повышении с 1 декабря 2016 года стоимости проезда и введении электронной карты барнаульские власти известили в конце октября.

Если сейчас цена одной поездки в городском транспорте составляет 17 рублей, то с введением новой системы и новых тарифов за электронный билет придется заплатить от 18 до 19 рублей. Расчет наличными за проезд обойдется дороже.

Между тем первым на электронные билеты перешел Бийск. Произошло это в июле 2016 года. Процесс сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

Позднее в скандал с перевозчиками вмешалась прокуратура, которая посчитала незаконным передачу коммерческой фирме функций, которые, по сути, должен исполнять муниципалитет. Точку в этом вопросе поставит суд.