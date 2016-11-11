Сыктывкар, 11 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего референта Службы Республики Коми по тарифам Олега Рябинина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной органами прокуратуры республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По данным следствия, в период с марта 2011 года по август 2015 года Рябинин, действуя совместно с руководителем службы Ильей Перваковым, группой лиц по предварительному сговору, систематически получал от действовавшего в то время заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова в качестве взятки денежные средства за общее покровительство коммерческим организациям, подконтрольным Ромаданову, а также способствование принятию Перваковым решений о ценах (тарифах) на электрическую и тепловую энергию в интересах указанных организаций. Общая сумма полученного Рябининым денежного вознаграждения составила около 2 миллионов рублей.

В отношении Рябинина по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении фигурант не признает.

Уголовное дело в отношении Рябинина соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении руководителя службы Республики Коми по тарифам Ильи Первакова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере 5,8 миллионов рублей (по указанию Ромаданова погашена задолженность Первакова перед фирмой по договору купли-продажи квартиры стоимостью 12 миллионов рублей), а также получения от Ромаданова систематически денежных средств на общую сумму более 1,6 миллионов рублей.

Перваков дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. В настоящее время он содержится под стражей.