Лондон, 11 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Прославившиеся во всем мире «британские ученые» являются продуктом системы выдачи грантов, которая поощряет инициаторов громких, но зачастую бесполезных экспериментов. К такому выводу пришел Эндрю Хиггинсон из университета Эксетера, сообщает издание «Экономика сегодня».

Диего Ривера. Наука. 1924

Вместе со своим коллегой Маркусом Мунафо из университета Бристоля Хиггинсон изучил грантовые заявки и научные публикации по итогам исследований. Применив методы математики и статистики, ученые получили результаты, которые говорили о весьма небольших масштабах экспериментов, которые при этом приводили к «шокирующим» выводам.

Такие ученые берутся за опыты в новых сферах науки, не интересуясь перепроверкой предыдущих опытов или подробными исследованиями. В результате только 10−40% таких результатов являются достоверными, однако спонсоры финансируют таких ученых, научные издания публикуют результаты, а читатели — обсуждают.

По мнению Хиггинсона, система распределения денежных средств и оценки научной полезности исследований должна стать иной. Ее целью должны быть исследования, которые дают ответы на актуальные вопросы и имеют проработанную методологию.