Вольфсбург, Германия, 11 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Рост продаж автомобилей Volkswagen за последние несколько месяцев зависел в основном от спроса на китайском автомобильном рынке, согласно данным, опубликованным немецким автопроизводителем, сообщает 11 ноября Reuters.

Krokodyl Китайский Volkswagen

Уровень продаж Volkswagen на китайском рынке увеличился в прошлом месяце почти на 20%, достигнув отметки в 278 тыс. 100 автомобилей. На автомобильных рынках в Северной и Южной Америке, а также в Европе было зафиксировано уменьшение количества продаж.

В прошлом месяце продажи Volkswagen в Германии снизились на 21%. Если не учитывать рост продаж Volkswagen в Китае, в октябре продажи сократились на 9%.

Напомним, на протяжении последних трех месяцев уровень продаж автомобилей Volkswagen продолжал расти, в октябре он составил 4,4%. Начиная с февраля по июль текущего года, было зафиксировано ежемесячное падения уровня продаж. Всего в предыдущем месяце было продано 511 тыс. 500 автомобилей.