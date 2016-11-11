Оренбург, 11 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Большая часть средств, более 138 млн рублей, была направлена на реконструкцию очистных сооружений канализационного хозяйства города, сообщили ИА REGNUM в департаменте по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал». В рамках плана работ проведен ремонт двух первичных и модернизация двух вторичных отстойников, на которых были оснащены фильтрами с плавающей загрузкой, обеспечивающих высокую степень очистки сточных вод.

ООО УК «Росводоканал» 2,8 млрд руб. составит объём инвестиций «Оренбург Водоканала» до 2019 г

Также в рамках годового плана инвестиционной программы 62 млн рублей направлено на строительство водовода диаметром 700 мм от насосной станции 3-го подъема до насосной станции 4-го подъема. Проложено около 1,5 км трубопровода. Новый водовод обеспечит необходимым количеством воды комплексные застройки 16-го, 19-го и 20-го жилых микрорайонов города, поселки Нижнесакмарский, Ростошинские Пруды и Заречное, увеличит объём подаваемой воды с Ново-Сакмарского водозабора и стабилизирует водоснабжение северо-восточной части города.

«Общий объём финансирования инвестиционной программы «Оренбург Водоканала» с 2010-го по 2019 год составляет порядка 2,8 млрд рублей. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города позволяют повысить качество предоставляемых услуг потребителям, а также обеспечить бесперебойное, стабильное и качественное водоснабжение и водоотведение города Оренбурга», — заявил генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов.

В рамках инвестпрограммы заканчивается строительство сетей водоснабжения и водоотведения к перспективной жилой застройке нового микрорайона «Ростошинские Пруды». Здесь в течение двух лет построено около 16 км сетей водоснабжения и более 15 км сетей водоотведения на общую сумму 179 млн рублей.

Реализация инвестиционной программы является одним из приоритетов в деятельности водоканала и обеспечивает развитие централизованной системы водоснабжения и водоотведения города.