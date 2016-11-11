Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. От Ростовской области в обновлённый состав президентского резерва попали два чиновника. Это первый заместитель губернатора Александр Гребенщиков и заместитель главы региона Василий Рудой. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, оба имеют «достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества», передает корреспондент ИА REGNUM .

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Первый заместитель губернатора — уроженец Воронежа Александр Гребенщиков — курирует на Дону вопросы промышленности, энергетики, транспорта, установления тарифов, торговой деятельности. На эту должность он был переведен указом главы региона Василия Голубева в ноябре 2014 года. Сейчас в его ведении сложная ситуация с шахтерами компании-банкрота «Кингкоул». Вместе с тем Гребенщиков является президентом футбольного клуба «Ростов».

Александр Гребенщиков в чиновничьем аппарате облправительства с 2011 года. Ранее он возглавлял Региональную службу по тарифам, затем — министерство промышленности и энергетики в ранге заместителя губернатора.

Известно, что с 2003 года Гребенщиков работал на руководящих постах энергетических компаний Москвы, потрудился и министром строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике.

Что касается второго представителя Донского края, то Василий Рудой в губернаторскую команду пришел в декабре 2015 года. Уроженец Кубани занимается вопросами региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи.