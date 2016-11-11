Москва, 11 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Член совета директоров «Газпрома», председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев приобрел акций газового холдинга на 6,76 млн рублей в июле и августе 2016 года, говорится в сообщении «Газпрома» на сайте раскрытия корпоративной информации.

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Первая покупка на 6,44 млн рублей была осуществлена 6 июля, вторая на 320 тыс. рублей — 8 августа. В совет директоров «Газпрома» Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева) вошел в июне.

Также в обновленный совет директоров вошли министр экономического развития России Алексей Улюкаев и ректор российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.

Правление «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев возглавляет с 26 мая 2010 года.