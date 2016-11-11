Москва, 11 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) настаивает на пересмотре положений Конституции о приоритете международных договоров над законами России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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Парламентарий обратил внимание на то, что пункт 4-й главы первой первого раздела Конституции гласит: «Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотрены законом РФ, то применяются правила международного договора».

«То есть международный закон главнее законов РФ, которые мы с вами принимаем», — обратился Бортко к парламентариям на заседании Госдумы. «Кажется, это положение в нашей Конституции нуждается в немедленном пересмотре», — считает депутат.