Вильнюс, 11 ноября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Функционирующие в странах Прибалтики скандинавские банки Nordea и DNB после слияния могут быть проданы одному из крупнейших коммерческих банков Польши — PKO, который три года назад приобрёл бизнес Nordea в Польше, пишет сегодня, 11 ноября, литовский портал 15min.lt со ссылкой на неофициальные источники.

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О такой возможности всё громче поговаривают и в Эстонии, где имеется головной офис объединённого банка Nordea и DNB. Представители польского банка, который в 2013 году за 694 млн евро приобрёл бизнес Nordea в Польше, отмечают, что намечены новые приобретения за рубежом, это указано и в новой их стратегии, которая была представлена на прошлой неделе. Литовские эксперты считают, что это было бы логическим шагом.

«Банк PKO только что принял новую стратегию. Согласно ей принято решение расширять модель бизнеса в зарубежье, поддерживая таким образом интересы наших клиентов», — сказала порталу 15min. lt руководитель корпоративной службы PKO по связям с общественностью Изабелла Свидерек-Ковальчик. После слияния бизнеса DNB и Nordea в Литве, Латвии и Эстонии, образуется второй по величине банк в странах Прибалтики. Процесс должен завершиться во втором квартале 2017 года. Как отмечает литовское агентство BNS, в Литве ранее работало Вильнюсское отделение польского Kredyt Bank, которое в 2004 году приобрёл Nordea.