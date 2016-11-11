Новосибирск, 11 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Новосибирске кондукторы трамвая №13 так сильно переживали за проигрыш Хиллари Клинтон на выборах президента США, что решили ее как-то поддержать. Они предложили Клинтон влиться в их дружный коллектив.

Елена Воробьева Новосибирский трамвай №13

«Женщины — кондукторши сильно переживают за Хиллари Клинтон. Надо как-то помочь ей, говорят. (…) Приглашаю Хиллари Клинтон на работу кондуктором в трамвай №13. Работа в дружном коллективе, официальное трудоустройство, полный соцпакет», — говорится в сообщении, размещенном в официальном твиттере трамвая №13, который сам стал легендой Новосибирска.

Насколько предложение является заманчивым? «Горэлектротранспорт» приглашает на вакансию кондуктора трамвая энергичного, коммуникабельного, нацеленного на работу человека, «в стабильную и достойную компанию: — без вредных привычек». График работы: четыре дня в первую смену, два выходных, четыре дня во вторую смену, два выходных или график 2/2. Опыта работы не требуется. Переквалификация и получение новой профессии бесплатно. Зарплата сдельно-премиальная — от 13 тысяч рублей, что чуть более 200 доллара в месяц. На ту сумму, что потратила Клинтон на предвыборную компанию — около 949 млн долларов — можно было бы оплатить работу почти 4,7 млн кондукторов.

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На предложение Хиллари Клинтон пока не ответила. Но отметим, что в Новосибирске она уже бывала — в 1997 году. Столица Сибири была одним из пунктов рабочей поездки будущего сенатора по России и Средней Азии.

Отметим, что трамвай №13 давно уже считается достопримечательностью Новосибирска. Славу он сыскал многочисленными ДТП со своим участием. Трамвай обзавелся уже несколькими аккаунтами в социальных сетях. Он следует по маршруту № 13 «Улица Писарева — Гусинобродское шоссе».