Москва, 11 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. 25 съездов на МКАД, расположенных под прямым углом, и без полос разгона и торможения могут быть закрыты, заявил 11 ноября руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы провели всестороннее исследование: изучили все причины возникновения наибольших затруднений, пробок и аварий. МКАД был условно разделен на ряд участков, на каждом выделили проблемные места», — уточнил чиновник.

Экспертами рабочей группы по оценке градостроительной деятельности у МКАД было обследовано 298 съездов с окружной дороги, часть из них оказалась не безопасной. Съезды, вызвавшие опасения экспертов построены с нарушениями строительных норм и правил (СНиП). Поворачивающие на такой съезд машины сбиваются в кучу, растягиваясь на несколько полос и перегораживая дорогу основному потоку транспорта, тем самым вызывая пробки на МКАД.

Небезопасные съезды, конечно можно реконструировать, уверен Жидкин, если собственники объектов у МКАД, к которым ведут эти съезды, будут готовы оплатить работы. В качестве примера такого сотрудничества, он привел компанию владеющую комплексом «Славянский мир». Она готова инвестировать в строительство дублера южного участка МКАД.

Также напомним, что ранее подобные предложения высказывал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, по его словам крупные инвесторы сами заинтересованы в реконструкции съездов, потому что для них это дополнительный приток клиентов.

«Вложить инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры на МКАД готовы практически все крупные компании, поскольку из-за пробок к ним приезжает меньше людей, чем могло бы. Градостроительная документация для участия инвесторов готовится более чем по 20 дорожным объектам», — отметил Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с масштабной реконструкцией МКАД столичные власти обязались до конца 2016 года разработать для кольцевой автодороги новые территориальные схемы. В них в частности предполагалось заменить перпендикулярные съезды с МКАД на полосы торможения и разгона.

Подробности читайте здесь: На МКАД изменят схему съездов