Москва, 11 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) предложил начать в нижней палате парламента дискуссию о юридическом закреплении в Конституции положение о русском народе, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. В ходе заседания Бортко обратил внимание на то, что «русский народ не обозначен юридически нигде».

Kremlin.ru Конституция России

«Нужно как минимум юридически обозначить положение русского народа, чего в Конституции не содержится», — указал парламентарий.

По его мнению, «русская национальная идентичность находится вне конституционно-правового поля РФ».

Говоря о работе над проектом закона о российской нации, Бортко высказал опасения, что будет предложена французская модель. «Есть все основания полагать, что авторы этого закона предложат какую-нибудь французскую модель нации, когда ее членами считаются все обладатели одинаковых паспортов без признаваемой самобытности народа. Подобная политика сегодня сделала Францию добычей мигрантов и террористов», — напомнил депутат. «Понимая это, я бы хотел инициировать в Госдуме обсуждение этой проблемы нашей Конституции», — сообщил он.

Российско-кавказская инициатива

Бортко рассказал о том, что на заседании клуба «Русско-кавказская инициатива» «кавказские народы говорили о том, что хотят обозначить место русского народа в нашей Федерации, которое пока никак не обозначено». «Это не мы, это Кавказ хочет. Кавказские народы хотят ясных и понятных отношений с русским народом, но для этого нужно, как минимум, обозначить юридическое положение русского народа, чего в Конституции не содержится», — указал депутат."Усилия русско-кавказской инициативы направлены на выход из законсервированной в России парадоксальной ситуации, когда русские, составляя 80% населения и имея все основания считать себя создателями этой страны, юридически лишены в ней какой-либо правосубъектности, и являются неизвестно кем», — говорит режиссер. «В отличие от ряда других российских народов они лишены права считать хотя бы один квадратный метр российской территории своей национальной государственностью, при этом, являясь меньшинством, они имеют право и на национально-культурную автономию, то есть поддерживают свои культурные самобытности с помощью государства», — говорит парламентарий.

Национальный вопрос

Президент России Владимир Путин в 2012 году написал программную статью «Россия: национальный вопрос», «в которой изложил основные принципы правильной национальной политики», отметил Бортко."Было заявлено, что Россия есть полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром, что стержень, скрепляющий нации уникальной цивилизации, — русский народ, русская культура и что российский народ является государствообразующим по факту существования России», — напомнил он.

Однако президент высказался против внесения поправки в Конституцию РФ о государствообразующем русском народе, говорит парламентарий. «Это опасно, это не нужно, — сказал он, отвечая в Думе на мой вопрос в 2012 году в этом зале», — напомнил Бортко. Депутат также обратил внимание на слова президента о том, что «внесение такой поправки автоматически сделает часть населения России людьми первого сорта». «При этом он отметил, что русский народ, на его взгляд, действительно является основой, костяком, цементом многонационального российского народа», — сказал депутат.

Выверенные отношения между народами

Современная Конституция написана либерально, считает Бортко. «Либералами, которые, мягко говоря, не очень хорошо относятся к русскому народу, что неоднократно высказывали и высказывают», — указал депутат.

«Только при понятных, юридически выверенных отношениях между всеми народами, входящими в Федерацию, отношений, построенных на основе абсолютного равноправия, вне зависимости от численности, вне деления на старших и младших и юридических положениях, чётко обозначающих положения самого русского народа, закон может стать тем цементом, который превращает миллионную национальную страну в единое целое без подмигиваний и умолчаний в виде «ну, вы же понимаете», — уверен Бортко.