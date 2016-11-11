Москва, 11 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Без передовых инноваций с сфере государственного и корпоративного управления Россия рискует безнадёжно отстать от своих мировых конкурентов — структурные реформы являются важнейшим инструментом, который может обеспечить успешное долгосрочное развитие страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 ноября об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время XI международной конференции Евразийского банка развития «Евразийская экономическая интеграция».

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«Я согласен, что акцент нужно сосредоточить на то, что факторы микроэкономики мы не реализовали в полной мере на нашем пространстве», — заявил Кудрин.

«Все скажут, что макроэкономические показатели (важнее). Мы не должны снижать внимание к макропоказателям — для России сегодня ключевыми макроэкономическими проблемами являются высокая инфляция и высокий дефицит бюджета, и нам надо приводить эти параметры в здоровое состояние. Тем не менее, как мировая тенденция — и для России это очень важно — акцент переходит на микроэкономику», — подчеркнул он.

Технологии сегодня стремительно развиваются, и все страны принимают решения о новых технологических программах, которые должны им позволить, по крайней мере, сохранить свои позиции в международной экономике. «Это означает не просто создавать новые товары, а непрерывную модель инновационной экономики», — отметил Кудрин.

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«Каждый год вы должны давать новую модель продукции — не как раньше, раз в пять, десять или двадцать. Каждый год. Мы на своих айфонах и компьютерах это можем почувствовать. Но это происходит во всех отраслях. Побеждает тот, кто создает модель постоянного изменения», — заявил председатель совета Центра стратегических разработок.

Российская экономика сможет перейти на новый уровень конкурентоспособности и решит множество проблем как на государственном, так и на корпоративном уровне в первую очередь именно благодаря инновационным методикам по оптимизации управления, уверен он: «Улучшить управление, которое сфокусируется на нужных задачах. Требуется анализ рынков, анализ своих возможностей, своей страны, кооперации в рамках своего пространства. Тем самым выявить то, на чём наши крупные компании и корпорации должны сосредоточиться».

«Эта проблема институтов, в том числе, институтов управления, в том числе, корпоративного управления, является сегодня новым веянием для всех стран. Это проходят Германия, США, Великобритания, должна (проходить) и Россия. Довольно активно работает Казахстан в области структурных реформ. Это наш ответ на эти задачи», — подчеркнул Кудрин.

Напомним, что 11 ноября в Москве проходит XI Международная конференция по вопросам евразийской экономической интеграции. Инициатором её проведения стал по Евразийский банк развития. Конференция посвящена обсуждению стратегического направления сотрудничества в ключевых отраслях экономики, вопросов валютно-финансовой интеграции.