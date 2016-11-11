Вашингтон, 11 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В вопросах свободы морской навигации Дональд Трамп должен поддерживать жесткую риторику оружием, пишет Джеймс Холмс в статье для National Interest.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

Официальные лица в ВМС, кажется, думают, что операции поддержания свободы морской навигации предназначены для флота КНР. Судно или самолет делает что-то, что идет вразрез с незаконными притязаниями КНР, китайские моряки в регионе видят все это, чем и достигается нужный эффект.

Но это не так. ВМС Китая — это всего лишь орудие китайского государственного аппарата, и бессмысленно пытаться оказывать влияние на него. Морская дипломатия должна формировать мнения в Пекине, а также в странах-союзниках США — Японии, Австралии и других.

Поддержание свободы морской навигации означает давать отпор противникам, одновременно вселяя уверенность в друзей и союзников.

Для того чтобы склонить умы в сторону США и свободы, ВМС страны должны противостоять беззаконию Китая. И делать это Вашингтон должен регулярно, объясняя свои действия и их значение в прессе. Если этого не делать, то все они окажутся бессмысленными. США нужно говорить искренне, действовать смело и показывать хорошо нашу сторону событий.