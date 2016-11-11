Москва, 11 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Задержка поездов дальнего следования и электричек пригородных сообщений из-за неблагоприятных погодных условий зафиксирована на шести направлениях. Об этом сообщается в пятницу, 11 ноября, на сайте РЖД (Российские железные дороги).

Клод Моне. Локомотив. 1875

«На Киевском, Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги осложнено движение поездов дальнего и пригородного сообщений, — говорится в сообщении. — Составы следуют по маршруту с отклонением от графика».

При этом в компании отмечают, что в расписании пригородных поездов возможны корректировки, включая изменения маршрута следования и отмены рейсов.

В настоящее время специалисты РЖД прилагают максимальные усилия для устранения последствий разгула стихии.

«На линии работает специальная техника: локомотивы, оборудованные вибропантографами — устройствами для очистки наледи, — говорится в сообщении. — Бригады энергетиков проводят специальные мероприятия».

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