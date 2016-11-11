Красноярск, 11 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В доме по ул. Малиновского, 2, в Красноярске мужчина провалился в подвал из-за рухнувшего пола в подъезде. Фотографию с места происшествия на своей странице в соцсети выложила депутата Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

Скриншот со страницы депутата Елены Пензиной. Facebook.com Дом на Малиновского аварийным не признан

«Малиновского, 2 рухнул вниз тамбур, провалился в подвал человек. Еду выяснять подробности. Люди 10 лет пытаются признать дом аварийным, но тщетно», — пишет парламентарий (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

«Это ключевая проблема по подобным домам — что отсутствует видение как подобные проблемы должны решаться. Должна быть система, а не латание дыр. 7 миллиардов выделено на переселение из аварийного фонда людей, но проблемы это не решило», — поясняет она в комментарии под фото.

«Счастье, что никто серьёзно не травмирован. Вопрос, кстати, к региональному фонду капитального ремонта. Плюс сегодня дом остался без управления, а это вопрос к ДГХ (департамент городского хозяйства — прим. ИА REGNUM ) — как планируют решать проблему», — подытожила Пензина.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в краевое ГСУ СКР. В ведомстве сообщили, что по данному факту проверка пока не проводится. Однако в пресс-службе ГСУ СКР добавили, что доложат руководству о ЧП на Малиновского.

Что касается рухнувшего пола, жильцы вынуждены были положить на яму старые деревянные двери, чтобы у них была возможность попасть в дом.

В мэрии Красноярска ИА REGNUM подтвердили, что этот дом аварийным не признан, и посоветовали обратиться за комментариями в ГУК «Жилфонд».

В пресс-службе «Жилфонда» ИА REGNUM рассказали, что этот дом находится в управлении компании, которая в настоящее время проходит процедуру банкротства: «Это «Красжилсервис». Там назначен конкурсный управляющий».

Стоит пояснить, что ранее в структуру «Жилфонда» входило семь компаний, в том числе УК «Красжилсервис». «Сейчас они к нам отношения не имеют. Все эти семь подразделений находятся в процедуре банкротства, у них у всех назначены конкурсные управляющие», — объяснили в ГУК «Жилфонд».

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В городской управляющей компании пояснили, что жителям дома на Малиновского неоднократно предлагали выбрать новую УК, однако решение не принято до сих пор.

В министерстве строительства и ЖКХ края ИА REGNUM сообщили, что в целом в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» в 2013—2016 годах переселены 9,3 тыс. человек из 147,3 тыс. кв. м аварийного жилья. До 1 сентября 2017 года в крае получат новое жилье еще 5,3 тыс. жителей аварийных домов общей площадью 86,6 тыс. кв. м. Министр строительства и ЖКХ региона Николай Глушков пояснил, что методика определения статуса жилья и его признания ветхим или аварийным определена законодательством: организация комиссий по признанию жилья аварийным является компетенцией муниципалитетов.