Москва, 11 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Смягчение денежно-кредитной политики в успешных экономиках никогда не проводится без учета целевого уровня инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 ноября об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время XI международной конференции Евразийского банка развития «Евразийская экономическая интеграция», комментируя слова о том, что практически нет примеров успешных экономических реформ без смягчения денежно-кредитной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Если говорить о смягчении денежно-кредитной политики, то это обычный инструмент экономической политики. Это может быть снижение ставки, которое увеличивает кредит в экономике. Но эту меру всегда надо принимать дозированно. Нет ни одной страны, которая проводила денежное смягчение, не допуская превышения инфляции 2,5−3%. И у всех центральных банков этих стран, проводящих смягчение, ни одна страна не снимала целевого уровня инфляции со своей политики. И как только инфляция подходила к целевому уровню, они смягчали или убирали соответствующие меры количественного смягчения», — заявил Кудрин.

В то же время экс-министр привёл ряд примеров, по его мнению, указывающих на тот факт, что жёсткая монетарная политика сама по себе не просто не оказывает негативного влияния на экономический рост, а стимулирует его — или по крайней мере ему не мешает.

«Если инфляция снижается, то считается, что денежная политика находится в достаточно жёстком варианте. Какие страны имели снижение инфляции и при этом наращивание экономического роста? Самый яркий пример — рейганомика. Хочу напомнить, в начале, когда Пол Уолкер возглавил ФРС, в США была инфляция более 11%. Когда он уходил, это было 3,5%. Это все 80-е годы, период президентства Рональда Рейгана. При этом страна вышла на экономический рост», — привел пример председатель совета Центра стратегических разработок.

Другой пример — Центральная и Восточная Европа, продолжил Кудрин. «В ходе переходного периода ключевые страны проводили очень жёсткую денежно-кредитную политику и вышли на весьма существенный экономический рост», — заявил он.

Говоря о России, экс-министр подчеркнул: «Когда я был министром, с 2000 по 2008 год инфляция упала с 20% до 13%, а когда я уходил с поста министра, она была 6%. За весь этот период инфляция снижалась, а экономический рост, мы помним, с 2000 до 2008 год был 7% в среднем — это не мешало этому экономическому росту».

«Я не говорю, что всегда нужно только жёсткую политику иметь. Надо ею умело пользоваться и своевременно ослаблять, если это необходимо. Это как лекарство, которым можно перекормить человека. Его нужно принимать в определенной дозе», — указал экс-министр.

«Какой бы допинг (спортсмену) не дали, он не побежит как олимпийский чемпион. Чтобы стать как олимпийский чемпион, нужны долгие годы тренировок и воспитание других качеств. Поэтому экономический рост в тех странах, что приводятся (в примерах о мягкой монетарной политике), смотреть нужно, за счет чего он происходил: за счет либерализации, структурных реформ, а не только за счет смягчения денежной политики», — сказал в заключение Кудрин.

11 ноября 2016 года в Москве по инициативе Евразийского банка развития проходит XI Международная конференция по вопросам евразийской экономической интеграции. Её участники обсудят поиск путей развития евразийской интеграции. В мероприятии принимают участие руководители Евразийской экономической комиссии, министерств и ведомств, национальных компаний, представители международных финансовых организаций, научных и деловых кругов государств — участников банка.