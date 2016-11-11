Мурманск, 11 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум.



PublicDomainPictures Мертвая рыба

Жители Мурманской области пожаловались на неприятный запах, который царит в районе посёлка Мурмаши. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по их мнению, происходящее может быть связано с уничтожаемыми вблизи населённого пункта биологическими отходами, которые образовались после мора сёмги в прошлом году.

«Жители утверждают, что источником запаха является предприятие, осуществляющее деятельность по уничтожению биологических отходов, которое расположено на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия «Мурмашинский», — прокомментировали в комитете по ветеринарии Мурманской области, в адрес которого и стали поступать обращения. — Предприятие работает с июля текущего года с соблюдением требований ветеринарного законодательства, и до конца октября жалоб на наличие запаха на территории посёлка Мурмаши не поступало».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во второй половине октября в посёлке Молочный были изъяты рыбные биологические отходы, которые находились в бетонном навозохранилище около года.

«Источником запаха в конце октября послужило уничтожения этих отходов в усиленном режиме, — пояснили в комитете. — С 6 ноября крематоры не эксплуатируются в связи с проведением профилактических работ».

Вместе с тем, по данным комитета, 8 ноября жителями вновь отмечался неприятный запах. Сейчас власти устанавливают другие источников возникновения запахов на территории посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году из-за вспышки неизученного заболевания серьёзно пострадала рыбная отрасль региона. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.

По мнению чиновников, причинами появления залежей мёртвой рыбы стали отсутствие актуальной нормативно-правовой базы, устанавливающей чёткие требования к предприятиям аквакультуры в сфере экологической безопасности, недостатки в организации производства, неготовность предприятия к массовой гибели рыбы, а также недостаточно эффективный контроль.