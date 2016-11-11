Вашингтон, 11 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Следующим главой Соединенных Штатов готов стать Рон Перлман, исполнивший роль супергероя по имени Хеллбой в фантастических боевиках. Об этом актер написал на своей странице в соцсети Facebook.

Gage Skidmor Рон Перлман

«Я использую свое присутствие на Facebook, чтобы объявить о своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов Америки, 2020», — сообщил он.

Перлман добавил, что его девиз — снова сделать Америку великой. Поклонники актера отметили, что идея «Хеллбоя» в целом неплоха.

Фильм Гильермо дель Торо «Хеллбой: Герой из пекла» вышел на экраны в 2004 году, спустя 4 года режиссер снял продолжение: «Хеллбой 2: Золотая армия». Также Рон Перлман известен по серии постапокалиптических игр «Fallout»: его голосом в играх говорит Рассказчик.