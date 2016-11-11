Москва, 11 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен на уголь для ООО «Воркутинские ТЭЦ». Об этом говорится в перечне поручений президента по вопросу функционирования энергокомплекса Воркуты, опубликованном на сайте Кремля.

bycfotografem Уголь

«ФАС России провести проверку обоснованности цены на уголь для нужд общества с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения президента истекает 1 апреля 2017 года.