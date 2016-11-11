Ярославль, 11 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. На должность прокурора Ярославля назначен Игорь Мокичев. Соответствующий приказ Генерального прокурора РФ подписан 10 ноября, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Игорь Мокичев

39-летний Игорь Мокичев — уроженец Ярославля, выпускник юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Службу в органах прокуратуры проходит с 1999 года — сразу после получения диплома. Работал следователем районной прокуратуры, помощником, страшим помощником и заместителем прокурора района, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, старшим помощником прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения. С декабря 2009 года занимал должность прокурора Дзержинского района города Ярославля.

Кресло прокурора города оставалось вакантным со 2 сентября, когда предшественник Мокичева, Алесей Кукин, был назначен заместителем прокурора Ярославской области.